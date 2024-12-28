شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدولار والعملات اليوم السبت 28 - 12 – 2024 بمنتصف التداولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كل البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، ووفقا لآخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28-12-2024، في البنك الأهلي المصري هي:

سعر الدولار اليوم

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.80 جنيه للشراء.

52.98 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.60 جنيه للشراء.

63.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

164.17 جنيه للشراء.

165.24 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.50 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.82 جنيه للشراء.

13.86 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.89 جنيه للشراء.

13.97 جنيه للبيع.