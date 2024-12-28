شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يفقد 0.7%.. عيار 21 بكام الآن فى الصاغة؟ والان مع تفاصيل الخبر

تستقر تداولات سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن سجل انخفاضا خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل تراجع سعر الذهب العالمي وضعف أحجام التداول، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع في الأسواق المصرية بعد قرار البنك المركزي المصري واستقرار حركة سعر الصرف.

تطورات في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4266 جنيها.

عيار 21 يسجل 3733 جنيها.

عيار 18 يسجل 3200 جنيه.

الجنيه الذهب 29840 جنيهًا

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3730 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3735 جنيه للجرام، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 12 جنيها حيث اغلق عند المستوى 3733 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3745 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب عيار 21 بنسبة 0.7% ليفقد 27 جنيها حيث أغلق عند المستوى 3733 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3760 جنيها للجرام، وكان قد سجل اعلى مستوى عند 3775 جنيها للجرام وأدنى سعر عند 3727 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي ناتج عن التحركات العرضية في سعر الذهب العالمي بسبب ضعف أحجام التداول خلال فترة الأعياد، هذا بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك دون حدوث طفرات سعرية أو تغيرات حادة في سعر الصرف وهو ما تسبب في هدوء السوق المحلي.

سعر الذهب اليوم وعيار 21

أسعار الذهب تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، وتؤثر بشكل مباشر على القرارات المالية للأفراد والشركات. في هذا المقال، سنستعرض سعر الذهب اليوم، مع التركيز على عيار 21، وهو الأكثر شيوعًا في السوق المصرية.

أهمية الذهب عيار 21

الذهب ليس مجرد معدن ثمين؛ بل هو أيضًا ملاذ آمن للمستثمرين خلال الأوقات الاقتصادية غير المستقرة. يلجأ الكثيرون إلى شراء الذهب كوسيلة لحفظ القيمة، خاصة في ظل التضخم وانخفاض قيمة العملات.

سعر الذهب اليوم

تتغير أسعار الذهب بشكل يومي بناءً على مجموعة من العوامل، مثل الأوضاع الاقتصادية العالمية، سعر الدولار، والعرض والطلب في السوق المحلية. سعر الذهب اليوم يمكن أن يكون مؤشرًا على استقرار الاقتصاد أو عدمه.

عيار 21

عيار 21 هو الأكثر شهرة واستخدامًا في مصر والعديد من الدول العربية. يُفضل الكثير من الناس عيار 21 لكونه يجمع بين النقاء والجودة المناسبة لصناعة المجوهرات. يتأثر سعر عيار 21 بنفس العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب بشكل عام، لكنه قد يشهد اختلافًا طفيفًا بسبب تكاليف التصنيع والطلب المحلي.