شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولارمقابل الجنيه منتصف تعاملات اليوم السبت بالتزامن مع أجازة البنوك والان مع تفاصيل الخبر

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، حالة من الاستقرار التام، حيث يتابع الجميع تطورات سعر الدولار في مصر اليوم، وفي السطور التالية نستعرض أخر تطورات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28 ديسمبر 2024.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

توقعات الدولار في مصر

يتأثر سعر الدولار بعدد من الأحداث العالمية منها الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية العالمية بشكل كبير على أسعار الصرف، مثل الحروب، والأزمات الاقتصادية، وتغيرات أسعار النفط.

وتتأثر أسعار الصرف للدولار بالسياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية بالولايات المتحدة، مثل رفع أو خفض أسعار الفائدة، كما يتأثر سعر الدولار بالعرض والطلب عليه في السوق، حيث يزداد الطلب على الدولار عند استيراد السلع والخدمات، بينما يزداد العرض عند تصدير السلع.