شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى الإمارات اليوم السبت 28-12-2024.. عيار 24 بـ317.50 درهم والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار معدن الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم انخفاضا، متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية جنباً إلى جنب مع هدوء الاضطرابات الجيوسياسية وتصاعد آمال انتهاء حرب روسيا وأوكرانيا. وفى الأسواق العربية سجل سعر الذهب في الإمارات عيار 24 .. 317.50 درهم.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

عيار 24 317.50 درهم

عيار 22 294.00 درهم

عيار 21 284.75 درهم

عيار 18 244.00 درهم

عيار 14 187.75 درهم

عيار 12 161.00 درهم

الاونصة 9875.25 درهم

الجنيه الذهب 2278.00 درهم

الأونصة بالدولار 2620.00 دولارا

وإلى جانب ذلك، أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في انخفاض أسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث بدا شراء السندات فرصة استثمارية أفضل مقارنة باقتناء الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



