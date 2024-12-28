الصين تخفض الرسوم الجمركية على الإيثان والمعادن المعاد تدويرها

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النظام المصرفي الصيني

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم، أنها ستخفض الرسوم الجمركية على واردات الإيثان وبعض المواد الخام المعاد تدويرها من النحاس والألومنيوم، اعتبارًا من العام 2025.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها ستجري تعديلات على بعض فئات الرسوم الجمركية المختلفة، اعتبارًا من مطلع يناير المقبل، بهدف زيادة واردات المنتجات عالية الجودة وتوسيع الطلب المحلي وتعزيز الانفتاح الاقتصادي.وقالت الوزارة: إن "الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات التي تقل عن معدلات الدولة الأولى بالرعاية، ستطبق على 935 سلعة، وسيتم خفض الرسوم الجمركية على الإيثان وبعض المواد الخام المعاد تدويرها من النحاس والألومنيوم لتعزيز التنمية الصديقة للبيئة والمنخفضة الكربون".الاقتصاد الصينيضخ البنك المركزي الصيني اليوم الخميس، 106.3 مليار يوان (حوالي 79ر14 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 5ر1%.وتهدف هذه الخطوة، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية، إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.من جهة أخرى كان التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم أمس الأربعاء، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا.وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وسبل تعزيزها بين البلدين، وآخر التطورات الاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك.