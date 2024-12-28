شكرا لقرائتكم خبر عن لو عملت حادثة بعربيتك.. إزاى تصرف التعويض من شركة التأمين "بدون مماطلة"؟ والان مع تفاصيل الخبر

التأمين التكميلى على السيارات، هو عبارة عن تغطية تأمينية خاصة يقوم العميل بالتعاقد عليها مع شركات التأمين، بخلاف التأمين الإجبارى على السيارات والذى تم فرضه بموجب القانون ويتم سداد قيمته بالمرور على كل سيارة عند استخراج الرخصة أو تجديدها وتحصله شركات التأمين.

ويوجد 4 تغطيات أساسية بوثيقة التأمين التكميلى للسيارات، أولها تأمين المسئولية المدنية وهى تغطية محدودة تتضمن فقط سداد أى تلفيات يتسبب فيها العميل عند اصطدامه عن طريق الخطأ بسيارة أخرى دون حصوله على تعويض يخص سيارته، أما التغطية الثانية فهى الخاصة بالتأمين ضد الحريق والسرقة، وذلك فى حالة ترك السيارة لفترات طويلة فى أحد الأماكن الخاصة والتغطية الثالثة تجمع ما بين المسئولية المدنية وخطر الحريق والسرقة والتغطية الرابعة والمعروفة بالتغطية الشاملة، وهى التى تجمع جميع المخاطر السابقة بالإضافة إلى تعويض العميل عن حدوث أى تلفيات قد تحدث لسيارته عند حدوث أى تصادم نتيجة حادث وهى الأكثر استخداما.

وكثيرا ما يواجه أصحاب السيارات كثيرا من المعاناة أثناء إجراءات الحصول على تعويض نتيجة حادث السيارة، وهو ما يعرف بالتأمين التكميلى، وخاصة عندما لا يتأكد العميل من توافر إمكانية دفع الشركة لقيمة الإصلاح مقدما، وأنه يجب عليه تسديد كامل القيمة لحين إصدار شيك التعويض المستحق فى مدة زمنية لا تقل عن 15 يوما، بعد عملية الإصلاح سواء فى التوكيل أو فى ورش خاصة ولذلك يجب مراعاة بعض الشروط الجوهرية، لضمان حصولك على التعويض بدون أى مماطلة من جانب الشركة المتعاقد معها وهى:

1 - اختيار الشركة صاحبة السمعة الجيدة والتى تتمتع بملاءة مالية عالية، ينبىء عن قدرة الشركة على سرعة سداد التعويض فى حال المطالبة ، ويمكن الاستعلام عن وضع الشركة المالى من خلال هيئة الرقابة المالية، والتى تقدم بيانا سنويا بعدد الشكاوى على الشركات العاملة فى تأمين السيارات، وكلما قلت الشكاوى كان دليلا على قوة هذه الشركة وقدرتها على صرف التعويضات دون مماطلة.



2 - قراءة بنود الوثيقة كاملة قبل التعاقد ومراجعة جميع البنود سواء العامة أو الخاصة التى يتم فيها تحديد نسب التحمل، والتى تعنى مقدار ما سوف يتحمله العميل من نسبة عند إعادة إصلاح وصيانة السيارة بعد أى حادثة والتى تختلف قيمتها من شركة لأخرى حتى لا يفاجأ بها،

3 - قراءة أى بنود استثنائية لضمان حقوقك كاملة، بالإضافة الى التأكد من كتابة البنود المتفق عليها بالوثيقة وعدم الاعتداد بأى بنود شفوية لأن القانون لا يعرف أى اشتراطات غير مكتوبة

4 - التأكد من توقيع العميل الوثيقة وجميع الشروط العامة والخاصة ، والأهم تقرير المعاينة للسيارة قبل إصدار الوثيقة حتى ولو كانت السيارة "على الزيرو".