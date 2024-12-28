شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 28-12-2024.. انخفاض البطاطس والبامية والان مع تفاصيل الخبر

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 28-12-2024، إذ زادت أسعار الطماطم والليمون والملوخية والكسبرة والكرفس، في المقابل انخفضت أسعار البطاطس والبامية واللفت والكوسة-وفق بيانات بوابة معلومات أسعار السلع التابعة لمجلس الوزراء- وبالنسبة لسعر الفاكهة، زادت أسعار الموز والتفاح والخوخ والمانجو.

ووفق بيانات بوابة معلومات أسعار السلع، بلغ متوسط سعر التجزئة لكيلو الطماطم 10.05 جنيه، والبطاطس سجل الكيلو 10.92 جنيه، والليمون البلدي بلغ الكيلو 44.44 جنيه، وسجل سعر كيلو البامية 50.56 جنيه، والملوخية بلغ سعر الكيلو 17.53 جنيه، واللفت بسعر 7.17 جنيه، والكوسة بسعر 14.75 جنيه، والكرنب بسعر 34.44 جنيه للواحدة.

وبلغ متوسط سعر كيلو القلقاس 26.03 جنيه، وبلغ سعر القرنبيط 25.56 جنيه، والفلفل الرومي سجل 23.3 جنيه للكيلو، والفلفل (الحامي) بسعر 19.17 جنيه للكيلو، والسبانخ بسعر 17.47 جنيه للكيلو.



أما بالنسبة لأسعار الفاكهة في السوق، بلغ متوسط سعر كيلو الموز البلدي 23.53 جنيه، والتفاح المحلي بسعر 56 جنيهًا للكيلو، والبطيخ بسعر 47 جنيهًا للواحدة، والبرقوق بسعر 52.65 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو المانجو 40 جنيهًا، وبلغ سعر العنب المستورد 46.25 جنيه للكيلو، والكاكا بسعر 38.82 جنيه للكيلو.