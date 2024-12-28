الاقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 28-12-2024.. بالبنك المركزي بـ13.52 جنيه للشراء

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

السبت، 28 ديسمبر 2024 07:00 ص

ننشر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصري اليوم السبت 28-12-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 13.50 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 13.52 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
 

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الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.52 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.50  جنيه للشراء.

13.56  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.50 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.51  جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.52 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.

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الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.54 جنيه للشراء.

13.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.53 جنيه للشراء.

13.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

13.48 جنيه للشراء.

13.57 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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