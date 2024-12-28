شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 و توقعات عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تحديث في سعر الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 28-12-2024 في سوق الصاغة، وسط حركة محدودة للذهب في مصر وإغلاق البورصة العالمية على ثبات نسبي حول مستويات 2630 دولار .

تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات أمس الجمعة بعد أن سجل أول أمس أعلى مستوى في أسبوع تقريباً يأتي هذا في ظل ضعف أحجام التداول في الأسواق العالمي بسبب موسم العطلات واقتراب نهاية العام.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4274 جنيها.

عيار 21 يسجل 3740 جنيها.

عيار 18 يسجل 3206 جنيهات.

توقعات سعر الذهب

يستمر سعر الذهب المحلي في التحركات العرضية في نطاقات محددة وذلك في ظل ضعف تحركات الذهب في السوق العالمي بسبب فترة العطلات على مستوى العالم، أيضاً استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى جانب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة ساعد على التحركات العرضية للذهب.

وصل سعر الذهب العالمي يوم أمس إلى المتوسط المتحرك 50 يوم عند 2640 دولار للأونصة ليفشل في اختراق هذا المستوى بسبب ضعف زخم التداول ليعود إلى التراجع، ليقبل على تسجيل المزيد من التذبذب على المستوى الأسبوعي.

أما عن السعر المحلي:

استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 اليوم فوق المستوى 3740 جنيه للجرام وذلك بعد أن شهد تراجع خلال تداولات الأسبوع ليقبل على تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن بشكل عام يظل التذبذب هو المسيطر على تداولات الذهب المحلي.