شكرا لقرائتكم خبر عن فى سلطنة عمان.. أسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2024.. عيار 24 بـ32.375 ريال والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان، تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2024 فى سلطنة عمان كالتالى

عيار 24 32.375 ريال

عيار 22 29.675 ريال

عيار 21 28.325 ريال

عيار 18 24.275 ريال

عيار 14 18.875 ريال

عيارة 12 16.175 ريال



