شكرا لقرائتكم خبر عن فى سلطنة عمان.. أسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2024.. عيار 24 بـ32.375 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 28 ديسمبر 2024 04:00 ص
تشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان، تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.وجاءت أسعار الذهب اليوم السبت 28-12-2024 فى سلطنة عمان كالتالى
عيار 24 32.375 ريال
عيار 22 29.675 ريال
عيار 21 28.325 ريال
عيار 18 24.275 ريال
عيار 14 18.875 ريال
عيارة 12 16.175 ريال
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