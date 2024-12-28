شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية في رابع أسبوع بديسمبر.. 6 أسهم ترتفع بنسبة تتجاوز 20% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 6 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 20% خلال رابع أسبوع في شهر ديسمبر الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- رمكو لإنشاء القرى السياحية بنسبة 20.97% ليصل إلى مستوى 3.750 جنيه.

2- اراب للتنمية والاستثمار العقاري بنسبة 21.82% ليصل إلى مستوى 1.340 جنيه.

3- العامة لصناعة الورق-راكتا بنسبة 22.92% ليصل إلى مستوى 25.580 جنيه.

4- الدولية للصناعات الطبية-إيكمى بنسبة 27.23% ليصل إلى مستوى 2.570 جنيه.

5- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة 27.43% ليصل إلى مستوى 18.210 جنيه.

6- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنسبة 66.49% ليصل إلى مستوى 59.320 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 29957.97 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 8201.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 11269.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 36976.13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 15.01% ليغلق عند مستوى 9926.09 نقطة.