شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الأسمنت اليوم السبت 28-12-2024.. طن الرمادي يبدأ من 2500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

ثبت سعر الأسمنت اليوم السبت 28-12-2024 فى الأسواق، في ظل الوفرة فى المنتج، مسجلًا نحو 3200 جنيه للمستهلك، وعند متوسط سعر نحو 3000 جنيه، وفق لسعر هذا الشهر، وتراوح سعر الأسمنت الرمادى ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن أرض المصنع، ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 آلاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن، وذلك نظرًا لكثرة وتوافر المعروض في الوقت نفسه.

وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لنحو 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 في مقابل 697 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، بنسبة نمو 12%.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 28 ديسمبر

انخفض إنتاج مصر من الأسمنت إلى 13.441 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2024 مقابل 13.498 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بتراجع بحجم 57 ألف طن.

وتوزع إنتاج الأسمنت بين 3.914 مليون طن خلال شهر يناير 2024 مقابل 4.033 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبين 3.33 مليون طن خلال يناير 2024 مقابل 3.283 مليون طن خلال يناير 2023، وبين 3.742 مليون طن خلال مارس 2024 مقابل 3.272 مليون طن خلال مارس 2023، وبين 2.455 مليون طن خلال أبريل 2024 مقابل 2.91 مليون طن خلال أبريل 2023، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

ووفقا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، يبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة 19 شركة بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 82.5 مليون طن في عام 2020، في حين بلغ حجم الاستهلاك 44.9 مليون طن عام 2020 منخفضًا من 48.7 مليون طن عام 2019.

وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت.