شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال جلسات الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 9.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 792.8 مليون جنيه، يليه سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 8.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 501.6 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "راية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول بلغ 159.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 489.6 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 4.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 474.7 مليون جنيه، ثم "بلتون القابضة" بحجم تداول 160.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 436.2 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "أوراسكوم للتنمية القابضة" بحجم تداول بلغ 21 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 393.9 مليون جنيه، ثم "المصرف المتحد" بحجم تداول 23.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 331.1 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم المالية القابضة"، بحجم تداول 807.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 329.5 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "أوراسكوم للاستثمار القابضة"، بحجم تداول 490 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 269.3 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 106 ملايين ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 248.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 29957.97 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 8201.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 11269.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 36976.13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 15.01% ليغلق عند مستوى 9926.09 نقطة.