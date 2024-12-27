شكرا لقرائتكم خبر عن بكام مصنعية الذهب.. سعر سبيكة 1 جرام اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات شعبة الذهب، أخر تطورات مصنعيات سبائك الذهب، وفيما يتعلق بمصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 100جنيهًا بالجرام ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا.



وارتفعت أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 وذلك بعد استقرار خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويسجل سعر الذهب اليوم في مصر تطورات انعكست على أسعار السبائك الذهب، حيث ارتفع عيار 24 إلى 4287 جنيهًا وسجل الذهب عيار 21 سعر 3740 جنيهًا



وسجلت أرخص سبيكة ذهب في مصر اليوم حوالي 4460 جنيهًا بعد إضافة رسوم التصنيع في مصر، وسجل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام حوالي 10700 جنيهًا بالمصنعية.

تسعى مصر إلي تحقيق مزيد من النمو في صناعة الذهب والمشغولات خلال السنوات المقبلة، وفي سبيل ذلك تقترب شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات من الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات كما ارتفعت صادرات قطاع الحلي والأحجار الكريمة لتسجل 2.6 مليارات دولار في أول 10 أشهر من 2024.



