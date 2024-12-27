شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء التعليم والتجارة والموزعون والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها مواد البناء، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4%، 3.9%، على التوالي، وهبط قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه بنسبة 2.7%، 2.3%، على التوالي، وانخفض قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.2%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 2%.

كما تراجعت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والعقارات، والموارد الأساسية بنسبة 1.9%، 1.6%، 1.2%، على التوالي، ثم قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.3%، فيما ارتفع قطاعا الخدمات التعليمية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 29957.97 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 8201.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 11269.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 36976.13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 15.01% ليغلق عند مستوى 9926.09 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 43.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.187 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.440 تريليون جنيه إلى 1.413 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 401.6 مليار جنيه إلى 392.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.2%.



