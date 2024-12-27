شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء التعليم والتجارة والموزعون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالجمعة، 27 ديسمبر 2024 08:00 م
تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها مواد البناء، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4%، 3.9%، على التوالي، وهبط قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والسياحة والترفيه بنسبة 2.7%، 2.3%، على التوالي، وانخفض قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.2%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 2%.
كما تراجعت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والعقارات، والموارد الأساسية بنسبة 1.9%، 1.6%، 1.2%، على التوالي، ثم قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، 0.8%، على التوالي، وأخيرًا قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.3%، فيما ارتفع قطاعا الخدمات التعليمية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.2%، 0.1%، على التوالي.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 29957.97 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 8201.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 11269.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 36976.13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 15.01% ليغلق عند مستوى 9926.09 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 43.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.187 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.440 تريليون جنيه إلى 1.413 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.9%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 401.6 مليار جنيه إلى 392.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.2%.
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