شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى العراق اليوم الجمعة 27-12-2024.. عيار 14 بـ64500 دينار والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار الذهب في العراق، تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة27-12-2024 فى العراق، كالتالى: عيار الذهب سعر الذهب

عيار 24 110600 دينار

عيار 22 101400 دينار

عيار 21 96800 دينار

عيار 18 83000 دينار

عيار 14 64500 دينار

عيار 12 55300 دينار

الاونصة 3440100 دينار

الجنيه الذهب 774200 دينار

الأونصة بالدولار 2627.31 دولار



وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.