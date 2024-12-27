شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى العراق اليوم الجمعة 27-12-2024.. عيار 14 بـ64500 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 27 ديسمبر 2024 06:12 م
تشهد أسعار الذهب في العراق، تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة27-12-2024 فى العراق، كالتالى: عيار الذهب سعر الذهب
عيار 24 110600 دينار
عيار 22 101400 دينار
عيار 21 96800 دينار
عيار 18 83000 دينار
عيار 14 64500 دينار
عيار 12 55300 دينار
الاونصة 3440100 دينار
الجنيه الذهب 774200 دينار
الأونصة بالدولار 2627.31 دولار
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.
أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز