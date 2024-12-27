شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى سوريا اليوم الجمعة 27-12-2024..عيار 14 بـ637 ألف ليرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 27 ديسمبر 2024 06:12 م
تشهد أسعار الذهب في سوريا، تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-12-2024 فى سوريا كالتالى: سعر الذهب عيار 24
سجل 109.300 ليرة
سجل 100.200 ليرة
سجل 956.000 ليرةسعر الذهب عيار 18
سجل 820.000 ليرةسعر الذهب عيار 14
سجل 637.000 ليرة
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