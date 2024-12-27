الاقتصاد

أسعار الذهب فى سوريا اليوم الجمعة 27-12-2024..عيار 14 بـ637 ألف ليرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 06:12 م

تشهد أسعار الذهب في سوريا، تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-12-2024 فى سوريا  كالتالى: سعر الذهب عيار 24

سجل 109.300 ليرة
 

سعر الذهب عيار 22

سجل 100.200 ليرة
 

سعر الذهب عيار 21

سجل 956.000 ليرة

سعر الذهب عيار 18

سجل 820.000 ليرة

سعر الذهب عيار 14

سجل  637.000 ليرة

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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