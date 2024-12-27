شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. وزارة الإسكان تنفذ 4 مستشفيات مركزية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 27-12-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها زيادة سعر الذهب بمصر بقيمة 8 جنيهات، بعد افتتاح بورصة الذهب على ارتفاع لـ 2630 دولارًا، وتنفيذ الجهاز المركزى للتعمير، 5 مستشفيات لصالح وزارة الصحة، بمتوسط نسبة تنفيذ الأعمال 56%.

سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 27-12-2024 عقب افتتاح البورصة العالمية

افتتحت بورصة الذهب على ارتفاع لـ 2630 دولارًا، مما أدى إلى زيادة سعر الذهب بمصر بقيمة 8 جنيهات، وبلغ سعر عيار 24 حوالي 4274 جنيها، وعيار 21 يسجل 3740 جنيها، وعيار 18 يسجل 3205 جنيها.

وبلغت مشتريات المصريين من الذهب خلال أول 9 أشهر من عام 2024 فقد سجلت 38 طن من الذهب ما يمثل انخفاض بنسبة 16.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023 حيث سجلت المشتريات خلال هذه الفترة 45 طن من الذهب.

شهدت أسعار الذهب في مصر تحولات جذرية خلال عام 2024، فقد تأرجحت الأسعار بين ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة ما جعل من الذهب المحلي حديث الساعة بين المستثمرين والمستهلكين، في ظل تأثر الأسواق المحلية بالقرارات المالية العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية.

الإسكان: تقدم أعمال تنفيذ 5 مستشفيات لصالح الصحة والتسليم يونيو المقبل

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، موقف تنفيذ 5 مستشفيات لصالح وزارة الصحة، والتي يتولى الجهاز تنفيذها بعدة مناطق.

قال اللواء مهندس محمود نصار، إن مشروعات المستشفيات الجارى تنفيذها لصالح وزارة الصحة والسكان بإجمالي 5 مشروعات وهي: (عدد 4 مستشفيات مركزية إنشاء جديد + عدد 1 مستشفى مركزى تدعيم واستكمال) وتشمل الأعمال تنفيذ مستشفى شبين القناطر المركزي بمحافظة القليوبية (انشاء جديد)، والجاري تنفيذها تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، لافتاً إلى أن متوسط نسبة تنفيذ الأعمال 56%.

أكد عدم اللجوء إلى استخدام أي منتجات أو مكونات مستوردة في التنفيذ حال وجود البديل من المنتج المصرى، مع التأكيد على أن تاريخ إنهاء وتسليم الأعمال بالمستشفيات لوزارة الصحة في 30 يونيو 2025.

الإسكان: تشغيل مشروع لتدوير مخلفات البناء لإنتاج السن المستخدمة فى الطرق

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، موقع مشروع تدوير مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، بمدينة القاهرة الجديدة، والذي يتم إدارته وتشغيله من خلال إحدى شركات القطاع الخاص.

قال المهندس شريف الشربيني، إن المشروع يسهم في إنتاج ما يسمى بالسن الأخضر -السن الذي يتم إنتاجه عن طريق التدوير- لاستخدامه فى مشروعات الطرق، مما يسهم في توفير تكاليف مالية كبيرة في مشروعات الطرق، كما يحقق أيضًا الحفاظ على الثروة العقارية، وتعظيم الاستفادة من الأراضى التى يتم إخلاؤها من المخلفات، مشيراً إلى أن لدينا توجها عاما للشركات القائمة على تنفيذ مشروعات الطرق بالاعتماد على المخلفات بعد إعادة تدويرها.

أضاف "الشربيني"، أن المشروع يتم تنفيذه أيضًا في إطار رؤية الوزارة نحو تحقيق مستهدفات تفعيل "استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة"، والتي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، ومخرجات المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تشمل مستهدفاتهما الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة وتقليل الانبعاثات، وإعادة تدوير مخلفات للحفاظ على الثروات، وتفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي اصدره المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء.