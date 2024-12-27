شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية: 2025 عام الصناعة والاستثمار بعد جهود الحكومة لتسهيل الإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

توقع أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن يكون عام 2025 عام الصناعة والاستثمار خاصة بعد التوجيهات الرئاسية بدعم الصناعة والاستثمار والجهود الكبيرة التى تقوم بها الحكومة المصرية على كل المستويات.



وثمن "العشري" الجهود التى يقوم بها الوزراء المعنيين لتطوير وتنمية الاقتصاد ودعم الصناعة والاستثمار فى مصر، مشيدا بما يقوم به الفريق كامل الوزير من جهود كبيرة فى حل المعوقات التى تواجه الصناع والمستثمرين من خلال عقد لقاءات مستمرة معهم كل يوم "سبت" فى وجود المحافظين وهو ما يؤكد أن مصر تسير فى طريق جديد لدعم الصناعة والاستثمار وتحديد المعقوقات التى تواجه مجتمع الاعمال من اجل تذليلها .

وطالب رئيس غرفة القاهرة التجارية مجتمع الاعمال باهمية الاستفادة من هذه اللقاءات وعرض المعوقات والمشاكل التى تواجههم ومقترحات حلولها لتسهيل اخذ الاجراءات ويكون هناك تكامل فى الادوار بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المصلحة العامة.



وأشاد "العشري" بتسهيل الاجراءات فى دعم الاستثمار والصناعة بشكل ملحوظ وغير مسبوق وهو ما يبشر بان عام 2025 سيحقق طفرة تنموية كبيرة على صعيد توطين الصناعة المصرية وجذب مزيدا من الاستثمارات للسوق المصرى.