شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 73.38 دولار لخام برنت و69.78 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الجمعة الموافق 27-12-2024 الأسعار العالمية للبترول .

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية إلى أن أسعار البترول العالمية لم تشهد تغيرا يذكر اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي وسط تفاؤل بأن تؤدي جهود التحفيز الاقتصادي إلى تعاف في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 73.38دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.78 دولار للبرميل، وسجل خام أوبك 78.22 دولار للبرميل.