شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل وفد الغرفة التجارية لاستعراض الفرص التصديرية عبر خط الرورو والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت هيئة ميناء دمياط، محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية على رأس وفد ضم كبار أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمستثمرين والمصدرين والتجار بمحافظة دمياط، حيث كان فى استقبالهم اللواء بحري أحمد حمدى عبد العزيز نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، والذى قام باصطحاب الوفد والتوجه إلى مقر الشركة المشغلة للمشروع بجوار رصيف الرورو والذى تتراكى عليه السفينة OLYMPOS SEAWAYS خلال رابع رحلة لها.

وجاءت الزيارة فى إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعرض وتوضيح الفرص الاستثمارية والتصديرية الواعدة للخط الملاحى لنقل البضائع ( الرورو ) الرابط بين مصر وإيطاليا عبر مينائى دمياط وتريستا، وتلبية لدعوة اللواء بحرى طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط لأعضاء الغرفة التجارية بمحافظة دمياط لزيارة رصيف الرورو بالميناء.

واستمع أعضاء الوفد من المسؤولين لأهم الإمكانيات والمزايا التى يتمتع بها الخط الملاحى والخدمات المقدمة منه للمستثمرين والتى تساعد على اختصار أزمنة نقل البضائع باستخدام الشاحنات المبردة والجافة ، وتيسير عملية تصدير مختلف أنواع البضائع المصرية من الأقمشة والمنسوجات و الخضروات والفاكهة والمحاصيل الزراعية وخاصة سريعة التلف ومختلف أنواع البضائع المصرية إلى الأسواق الأوروبية ، كما استمعوا لأهم التيسيرات التى اتفق عليها الجانبين المصرى والإيطالى لإزالة أى معوقات إجرائية أو تشغيلية لتيسير عمليات النقل عبر الخط الملاحى سواء فى ميناء دمياط أو ميناء تريستا الايطالي والمزايا التسعيرية المقدمة للسادة المصدرين .

و أبدى أعضاء وفد الغرفة التجارية اهتمامهم الشديد بفرص التصدير عبر الخط الملاحى وأعربوا عن تقديرهم للجهد الكبير للفريق مهندس كامل الوزير ودعمه لتشغيل هذا المشروع العملاق، كما أشادوا باهتمام القيادات بميناء دمياط وحرصهم الشديد على التعريف بالفرص التصديرية عبر الميناء ، خاصة أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز قدرة مصر وجعلها منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا فضلا عن الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري وزيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية وتسهيل نفاذية المنتج المصري للاسواق الاوروبية المختلفة وخفض تكاليف الشحن وازمنة وصول البضائع والذي من شأنه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق خاصة أن ميناء تريستا بإيطاليا يعد مركزا وسيطا لإعادة نقل تلك المنتجات إلى باقي الدول الأوروبية ، الى جانب تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق .