شكرا لقرائتكم خبر عن فى الإمارات سعر الذهب اليوم الجمعة 27-12-2024 عيار 14 بـ188.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم الإماراتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين..

أسعار الذهب في الإمارات اليوم



عيار الذهب سعر البيع

عيار 24 318.25 درهم

عيار 22 294.50 درهم

عيار 21 285.25 درهم

عيار 18 244.50 درهم

عيار 14 188.25 درهم

عيار 12 161.25 درهم

الاونصة 9898.75 درهم

الجنيه الذهب 2282.00 درهم

الأونصة بالدولار 2627.29 دولار

وبالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

هذه التحركات تشير إلى تفاعل الأسواق مع البيانات الاقتصادية والتطورات الجيوسياسية التي تؤثر في قرارات المستثمرين بخصوص المعادن الثمينة.