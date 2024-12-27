شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 27 - 12 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب ـ محمد أسعد الجمعة، 27 ديسمبر 2024 11:34 ص

ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 27-12-2024، في البنك الأهلي المصري.

وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار اليوم

50.82 جنيه للشراء. 50.92 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.80 جنيه للشراء. 52.98 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.60 جنيه للشراء. 63.90 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم

164.17 جنيه للشراء. 165.24 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم

13.50 جنيه للشراء. 13.56 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.82 جنيه للشراء. 13.86 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم سعر الريال القطري اليوم

12.89 جنيه للشراء. 13.97 جنيه للبيع.

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