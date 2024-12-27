شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة 27-12-2024 عقب افتتاح البورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-12-2024 في سوق الصاغة، وفقًا لتطورات سعر الذهب العالمي حيث افتتحت بورصة الذهب على ارتفاع لـ 2630 دولارًا، حيث تساهم تطورات أونصة الذهب في تغيرات في سعر الذهب بمصر، حيث ارتفع الذهب 8 جنيهات.

سعر الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4274 جنيها.

عيار 21 يسجل 3740 جنيها.

عيار 18 يسجل 3205 جنيها.

وبلغت مشتريات المصريين من الذهب خلال أول 9 أشهر من عام 2024 فقد سجلت 38 طن من الذهب ما يمثل انخفاض بنسبة 16.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023 حيث سجلت المشتريات خلال هذه الفترة 45 طن من الذهب.

شهدت أسعار الذهب في مصر تحولات جذرية خلال عام 2024، فقد تأرجحت الأسعار بين ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة ما جعل من الذهب المحلي حديث الساعة بين المستثمرين والمستهلكين، في ظل تأثر الأسواق المحلية بالقرارات المالية العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية.