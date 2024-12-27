الاقتصاد

تعرف على أحدث أسعار سيارات فولكس فاجن في مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 09:49 ص

قام وكيل العلامة الألمانية "فولكس فاجن " في مصر بتحديث أسعاره لطرازات 2024، حيث سجل سعر طراز فولكس فاجن " تيجوان"  2 مليون و575 ألف جنيه، بدلًا من 2.500 مليون.

وتقدم فولكس فاجن " تيجوان" للسوق المحلية بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته ١.٤ لتر يولد 150 "حصان" مع أقصى عزم دوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات تنقل عزم الدوران للعجلات الأمامية.


وسجلت أسعار سيارات فولكس فاجن "جولف"  مليون و790 ألف جنيه، بدلا من مليون و750 ألف .
يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم فولكس فاجن " جولف " للسوق المصرية  بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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