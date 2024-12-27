شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع الذهب بالصاغة.. سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 27-12-2024 في سوق الصاغة، وفقًا لتطورات سعر الذهب العالمي، حيث تساهم تطورات أونصة الذهب في تغيرات في سعر الذهب بمصر، حيث ارتفع الذهب 8 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4274 جنيها.

عيار 21 يسجل 3740 جنيه.

عيار 18 يسجل 3205 جنيها.

وبلغت مشتريات المصريين من الذهب خلال أول 9 أشهر من عام 2024 فقد سجلت 38 طن من الذهب ما يمثل انخفاض بنسبة 16.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023 حيث سجلت المشتريات خلال هذه الفترة 45 طن من الذهب



