شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث أسعار الصرف.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27-12-2024 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يرصد الخليج 365 لقراءه تحديث فورى لأسعار الصرف بشكل عام و سعر الدولار بشكل خاص بالبنوك و السوق المصرفى ، حيث سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 27-12-2024 أمام الجنيه المصرى فى الساعات الأولى من التعاملات بالبنوك المصرية و السوق المصرفى ، حيث استقر سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.81 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع .

و استقر سعر الدولار اليوم الجمعة بالبنك الأهلى المصرى 50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع وسجل فى بنك مصر للشراء 50.82 جنيه و 50.92 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل و 50.82 جنيه للشراء و 50.92 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى من خلال تحديث لحظى للأسعار حال تغيرها.

و جاء سعر الدولار فى البنوك فى الساعات الأولى من التعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.