الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-12-2024 فى سوريا عيار 18 بـ 820.000 ليرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 27 ديسمبر 2024 08:00 ص

تشهد أسعار الذهب في سوريا تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورى  ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.


وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة  27-12-2024 فى سوريا  كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
سجل 109.300 ليرة

سعر الذهب عيار 22
سجل 100.200 ليرة

سعر الذهب عيار 21
سجل 956.000 ليرة

سعر الذهب عيار 18
سجل 820.000 ليرة

سعر الذهب عيار 14
سجل  637.000 ليرة

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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