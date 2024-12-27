شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-12-2024 فى سوريا عيار 18 بـ 820.000 ليرة والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أسعار الذهب في سوريا تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.



وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-12-2024 فى سوريا كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

سجل 109.300 ليرة

سعر الذهب عيار 22

سجل 100.200 ليرة

سعر الذهب عيار 21

سجل 956.000 ليرة

سعر الذهب عيار 18

سجل 820.000 ليرة

سعر الذهب عيار 14

سجل 637.000 ليرة