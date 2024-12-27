شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-12-2024.. عيار 21 يسجل ثباتا والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 26-12-2024 في سوق الصاغة يعد تحركات بحوالي 20 جنيها، وسجل الذهب في مصر تراجعاً عند 3732 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4265 جنيها.

عيار 21 يسجل 3732 جنيها.

عيار 18 يسجل 3199 جنيها.



الذهب العالمي

ودفعت عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية وتخفيف السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية الذهب إلى مستويات قياسية متعددة هذا العام، ليضعه على المسار الصحيح لأفضل عام للذهب منذ عام 2010، مع ارتفاع يزيد عن 30٪ حتى الآن، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

تراجع سعر الذهب العالمي بشكل طفيف خلال تداولات أمس وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية حول العالم بالإضافة إلى ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم والتي ستؤثر على قرار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي الأسبوع القادم و فق التحليل الفني لجولد بيليون.

وتراجع سعر الذهب المحلي خلال تداولات أمس في بعض جلسات التداول بعد أن غاب التحركات السريعة في البورصة العالمية

اختبر الذهب العالمي مستوى المقاومة 2630 دولار للأونصة خلال تداولات أمس وذلك بعد أن مكن من اختراق مستوى المقاومة 2600 دولار للأونصة الذي يمثل المستوى التصحيحي 23.6% مما ساعد على استمرار الصعود.