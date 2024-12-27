شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أم تقلب؟...اعرف سعر الدولار اليوم الجمعة 27-12-2024 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 27-12-2024 استقرار تام فى أسعار البيع و الشراء أمام الجنيه المصرى فى الساعات الأولى من التعاملات بالبنوك المصرية والسوق المصرفى ، حيث استقر سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.81 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع .

و لم يشهد سعر الدولار اليوم الجمعة أى تقلبات حيث استقر سعره بالبنك الأهلى المصرى 50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع وسجل فى بنك مصر للشراء 50.82 جنيه و 50.92 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل و 50.82 جنيه للشراء و 50.92 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى من خلال تحديث لحظى للأسعار حال تغيرها.

و جاء سعر الدولار فى البنوك فى الساعات الأولى من التعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.