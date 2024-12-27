شكرا لقرائتكم خبر عن فى البحرين.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-12-2024 عيار 24 بـ 31.750 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 27 ديسمبر 2024 07:00 ص
تشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين..
وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-12-2024 فى البحرين كالتالى
عيار 24 31.750 دينار
عيار 22 29.100 دينار
عيار 21 27.775 دينار
عيار 18 23.800 دينار
عيار 14 18.525 دينار
عيار 12 15.875 دينار
الاونصة 987.500 دينار
الجنيه الذهب 222.250 دينار
الأونصة بالدولار 2626.33 دولار
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