شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسعار الدولار والعملات اليوم الجمعة 27 - 12 – 2024؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 27-12-2024، في البنك الأهلي المصري.

وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار اليوم

50.82 جنيه للشراء. 50.92 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.80 جنيه للشراء. 52.98 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.60 جنيه للشراء. 63.90 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم

164.17 جنيه للشراء. 165.24 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم

13.50 جنيه للشراء. 13.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.82 جنيه للشراء. 13.86 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم

12.89 جنيه للشراء. 13.97 جنيه للبيع.

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