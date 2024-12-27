شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: زيادة حجم التبادل التجارى لـ500 مليون دولار مع أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

تحرص أوزبكستان على تطوير العلاقات مع مصر وزيادة الجهود المُشتركة لرفع معدلات التبادل التجارى إلى 500 مليون دولار في السنوات المقبلة، من خلال إزالة كافة الحواجز والتحديات.

وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على اهتمام أوزبكستان بدعوة الشركات المصرية للمُشاركة في المعارض التى تنظم في أوزبكستان في عام 2025، وإنشاء منصات تجارية رقمية ربط الشركات في كلا البلدين وتسهيل الشراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبديًا دعم بلاده لدعم تدشين مجلس إعمال مصري أوزبكي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين.

ولكد التقرير اهتمام أوزبكستان بجذب التكنولوجيات والمعرفة والخبرة المصرية في مجال الإلكترونيات والأدوية والمنسوجات في تنفيذ مشروعات ذات أهمية إقليمية، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات بين البنوك التجارية بالبلدين سيخلق أساسًا قويًا لتوسيع أنشطة مجتمع الأعمال.



واشار التقرير إلى بحث فرص التعاون المشترك فى مجال السياحة والطيران المدنى، وزيادة معدلات السياحة الوافدة من البلدين، خاصة في ظل الزيارة المستمرة في عدد السياح الأوزبك الوافدين لمصر الذين بلغوا 58,443 فى عام 2023 و42,443 في عام 2024، مع وجود إمكانية لزيادة هذه الأعداد بشكل كبير بما يعكس الصورة الإيجابية لمصر فى أوزبكستان.

وقد انعقدت الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية منذ أيام قليلة ، التي تنعقد بعد 15 عامًا تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وتعد انعكاسًا للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في عام 2018، والتي فتحت المجال لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء مكانتهما وسط محيطهما الإقليمي ودورهما الفاعل دوليًا في العديد من الملفات

وأوضح التقرير ان اللجان الحكومية المشتركة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص الاستثمار واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، حيث تُغطي هذه الدورة قطاعات حيوية تشمل التجارة، والصناعة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني.