شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 26-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 26-12-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 2.187 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وبريميم هيلثكير جروب، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وبريميم هيلثكير جروب، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 2.187 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 96.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.4%، والعرب على 2.74%، واستحوذت المؤسسات على 44.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 237.3 ألف جنيه، 22.3 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 152.4 ألف جنيه، 34.1 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 29957 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 36976 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13172 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 8201 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 11269 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3077 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 9926 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1860 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا عدد 47 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد مليون سهم، 155 سهمًا، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1.65 مليون سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركتا الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وبالم هيلز للتعمير عدد 2 مليون سهم، 925 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومستشفى النزهة الدولي، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 150 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 76 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتا مستشفى كليوباترا، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 21.2 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، بيع المساهم إسلام محمد صبحي رشاد عدد 223.7 ألف سهم بسعر 10.08 جنيه بقيمة إجمالية 2.2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.03% إلى 2.36%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أسطول لتداول الأوراق المالية.

المطورون

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، عن موافقة على مدة خطة التوزيعات خمس سنوات بداية من عام 2025، ونسبة التوزيعات السنوية تتراوح ما بين 30 إلى 50% من صافي ربح العام القابل للتوزيع.

ارابيا

أعلنت شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تقسيم الشركة-وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي- بالقيمة الدفترية للسهم، واتخاذ القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023 أساس للانقسام، لتصبح شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج (الشركة القاسمة) قائمة ويخفض رأسمالها المصدر بقيمة ما يخص الشركة المنقسمة من صافي الأصول عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم، على أن تحتفظ الشركة القاسمة بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وهم (شركة يو أي فاينانس، رواج للتمويل الاستهلاكي، توريق للتوريق وتخصيم للتخصيم)، وتقسيم شركة جديدة تحمل اسم شركة "أيه أي اتش للاستثمار والتنمية" (الشركة المنقسمة)، ويؤول إليها شركات (مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية، وطوبلاط للإنتاج المعماري، والقاهرة للتنمية وصناعة السيارات، وسي دي سي أم للتجارة والتصدير، ورواج للمشروعات العقارية والتجارية، ورواج اتو مارت، ونهضة للبترول والغاز، وشركة استثمارات للطاقة، والعالمية لمشروعات البنية الأساسية، وكهرباء شرق العوينات).

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