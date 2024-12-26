الاقتصاد

اسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 فى سوريا عيار 24 بـ109.300 ليرة

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القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويرى

الخميس، 26 ديسمبر 2024 08:00 م

تشهد أسعار الذهب في سوريا تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورى  ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.


وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس  26-12-2024 فى سوريا  كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
سجل 109.300 ليرة

سعر الذهب عيار 22
سجل 100.200 ليرة

سعر الذهب عيار 21
سجل 956.000 ليرة

سعر الذهب عيار 18
سجل 820.000 ليرة

سعر الذهب عيار 14
سجل  637.000 ليرة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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