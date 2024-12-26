شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 فى سوريا عيار 24 بـ109.300 ليرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويرىالخميس، 26 ديسمبر 2024 08:00 م
تشهد أسعار الذهب في سوريا تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.
وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 فى سوريا كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
سجل 109.300 ليرة
سعر الذهب عيار 22
سجل 100.200 ليرة
سعر الذهب عيار 21
سجل 956.000 ليرة
سعر الذهب عيار 18
سجل 820.000 ليرة
سعر الذهب عيار 14
سجل 637.000 ليرة
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