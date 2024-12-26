شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 26-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 26-12-2024.

إيقاف تداول 9 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وبريميم هيلثكير جروب، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وبريميم هيلثكير جروب، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه عند مستوى 2.187 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 96.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.4%، والعرب على 2.74%، واستحوذت المؤسسات على 44.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 237.3 ألف جنيه، 22.3 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 152.4 ألف جنيه، 34.1 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 29957 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 36976 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13172 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 8201 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 11269 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 3077 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 9926 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1860 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 4.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.59%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 10.690 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.01%.

- مطاحن ومخابز جنوب الإسكندرية بسعر إغلاق 26.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.91%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 25.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.97%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 18.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.96%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 171.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.04%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 50.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.85%.

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 9.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.54%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.34%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.666 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.20%.