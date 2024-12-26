شكرا لقرائتكم خبر عن "امرأة متمكنة اقتصاديا آمنة اجتماعيا".. ندوة للغرفة التجارية بسوهاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

عقدت الغرفة التجارية بسوهاج اليوم الخميس برئاسة النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة بالتعاون مع قصر ثقافة سوهاج ندوة بعنوان "امرأة متمكنة اقتصادياً آمنة اجتماعياً".

حضر الندوة النائية عبلة الهوارى والدكتورة جيهان علي ربيع، رئيس المجلس الاقتصادي السيدات وعضو مجلس الإدارة، والدكتورة دعاء الشريف والدكتورة هالة أبو الفتوح مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتورة إسراء كمال والنائبة غادة الضبع ومنى مازن بمستقبل وطن والدكتورة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ و النائبة مى ببوح ، وأحمد صابر مدير عام قصر الثقافة والدكتورة رشا الزناتى والدكتورة إيمان سلامة من المجلس القومى للمرأة وممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة ، وعدد من الناشطات في مجال قضايا المرأة، وممثلات عن المجتمع المدني.

وتناولت الندوة سبل تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في التنمية المستدامة، مع التركيز على التحديات التي تواجهها في سوق العمل والحلول المبتكرة لدعم مشاركتها الفعالة، كما أُبرزت أهمية دعم استقرارها الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز مكانتها الاقتصادية.

وتأتي هذه الندوة ضمن الجهود المشتركة بين المؤسسات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لتأكيد أهمية دور المرأة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستقرارا ، كما تعد جزء من الجهود المستمرة التي تتبناها الدولة المصرية لتعزيز دور المرأة في بناء الاقتصاد ودعم المجتمع والمساهمة في خلق مستقبل أفضل لأفراد، وفى نهاية الندوة تم تكريم عدد من السيدات فى مختلف المجالات.



المشاركون فى الندوة



التكريمات



التكريمات



الحضور



جانب من حضور ندوة الغرفة التجارية بسوهاج



حضور كبير على ندوة للغرفة التجارية



ندوة بعنوان امرأة متمكنة اقتصادياً آمنة اجتماعياً