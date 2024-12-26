شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة سبائك الذهب فى مصر.. تحديث سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويسجل سعر الذهب اليوم في مصر تطورات انعكست على أسعار السبائك الذهب.

وسجلت أرخص سبيكة ذهب في مصر اليوم حوالي 4440 جنيهًا بعد إضافة رسوم التصنيع في مصر، وسجل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام حوالي 10660 جنيهًا بالمصنعية.



وفيما يتعلق بمصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 100جنيهًا بالجرام ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا.



تسعى مصر إلي تحقيق مزيد من النمو في صناعة الذهب والمشغولات خلال السنوات المقبلة، وفي سبيل ذلك تقترب شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات من الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات كما ارتفعت صادرات قطاع الحلي والأحجار الكريمة لتسجل 2.6 مليارات دولار في أول 10 أشهر من 2024.







