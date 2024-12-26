شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز "العاشر من رمضان" يتابع استكمال أعمال الرصف بمنطقة 710 أفدنة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استكمال أعمال الرصف بمنطقة 710 أفدنة الصناعية، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم التنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية بالمدينة.

ووجّه رئيس الجهاز إدارة الطرق بسرعة استكمال أعمال الرصف في المنطقة، مؤكدًا على أهمية الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن لتسهيل عملية نقل البضائع داخل وخارج المنطقة الصناعية، بما يسهم في دعم الحركة الاستثمارية وتوفير بيئة عمل مثالية للمستثمرين.

وأشار المهندس علاء عبد اللاه مصطفى إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تستهدف تحسين البنية التحتية للمدينة، خاصة المناطق الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدعم المشروعات الاستثمارية والتنموية بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الجهاز على المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ لتلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز مكانة المدينة كمركز صناعي متكامل.