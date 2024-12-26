شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار سيارة جيتور الصينية فى السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

تقدم شركة "القصراوي جروب" عدة طرازات لسوق السيارات المصرية تناسب أذواق المستهلك المصري أحدثهم طراز "جيتور تى 2" 2025، وتأتي السيارة بفئتين الأولى بسعر1,880,000 جنيه ، أما " جيتور2024 X70 " تأتي بفئتين الأولي 1,184,000 ، والثانية 1,254,000 جنيه .

وتأتي اسعار " جيتور داشينج

2024" بثلاث فئات 1,394,000 جنيه ، و1,659,000 جنيه و 1,495,000 جنيه ، وجيتور داشينج 2025 بثلاث فئات 1,409,000 جنيه ، 1,689,000 جنيه ، 1,524,000 جنيه ، 1,804,000 جنيه.

أما جيتور اكس 70 بلس

2024 فئة واحدة بسعر1,449,000 جنيه ، وجيتور اكس 70 بلس 2025 فئة واحدة 2025 بسعر 1,479,000 جنيه .

وأخيرا جيتور اكس 90 بلس

2024تأتي بفئة واحدة بسعر 1,734,000 جنيه .