شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار سيارة جيتور الصينية فى السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالخميس، 26 ديسمبر 2024 03:11 م
تقدم شركة "القصراوي جروب" عدة طرازات لسوق السيارات المصرية تناسب أذواق المستهلك المصري أحدثهم طراز "جيتور تى 2" 2025، وتأتي السيارة بفئتين الأولى بسعر1,880,000 جنيه ، أما " جيتور2024 X70 " تأتي بفئتين الأولي 1,184,000 ، والثانية 1,254,000 جنيه .
وتأتي اسعار " جيتور داشينج2024" بثلاث فئات 1,394,000 جنيه ، و1,659,000 جنيه و 1,495,000 جنيه ، وجيتور داشينج 2025 بثلاث فئات 1,409,000 جنيه ، 1,689,000 جنيه ، 1,524,000 جنيه ، 1,804,000 جنيه.
أما جيتور اكس 70 بلس2024 فئة واحدة بسعر1,449,000 جنيه ، وجيتور اكس 70 بلس 2025 فئة واحدة 2025 بسعر 1,479,000 جنيه .
وأخيرا جيتور اكس 90 بلس2024تأتي بفئة واحدة بسعر 1,734,000 جنيه .
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