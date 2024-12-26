شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 26-12-2024 أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 26-12-2024 تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصرى فى نهاية التعاملات بالبنوك المصرية والسوق المصرفى، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.85 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس بالبنك الأهلى المصرى 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع وسجل فى بنك مصر للشراء 50.82 جنيه و 50.92 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.82 جنيه للشراء و50.92 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الدولار فى البنوك فى نهاية التعاملات اليوم كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.