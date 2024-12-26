شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار السيارات اليابنية المستوردة والمجمعة محليا والان مع تفاصيل الخبر

تقدم نيسان ايجيبت للسوق المصرية عدة طرازات سواء مجمعة محليا أو مستودة بالكامل أو بنزين أو هايبرد سيادتك أو suv.

وإليكم القائمة النهائية لأحدث أسعار الطرازات المتنوعة في السوق المصرية:

تتراوح أسعار نيسان صني بين 695,000 جنيه و795,000 جنيه، مما يجعلها من السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا في السوق المصري بفضل اعتماديتها وسعرها المناسب.

تبدأ أسعار نيسان سنترا من 999,000 جنيه وتصل إلى مليون و99 ألف جنيه، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للعائلات الباحثة عن سيارة متوسطة الحجم ضمن فئة السيارات المجمعة محليًا.

أما باقي الماركات فهي موضحة بالجدول الآتي: