شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الجلود: 120 شركة محلية وأجنبية تشارك فى معرض القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة عشر من معرض القاهرة الدولي للجلود خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير المقبل، في مركز المؤتمرات بمدينة نصر، والذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برعاية وزارة الصناعة.



قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات إن معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته المقبلة سيشهد مشاركة 120 شركة محلية وأجنبية، في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع، بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المعارض بغرفة صناعة الجلود، لبحث آخر الاستعدادات لإقامة المعرض، بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة الجلود م.محمد محمود، مصطفى علام، نادر الكبير، وعلاء النمر مدير الغرفة، و عمر حفني نائب مدير الغرفة، وممثلين عن الشركة المنظمة.



وأضاف السمالوطي أن الغرفة تحرص على إقامة المعرض سنوياً وجذب بعثات مشترين من عدد من دول العالم بهدف زيادة صادرات القطاع، مشيرا إلى أن معرض القاهرة الدولي للجلود ساهم في زيادة حجم الصادرات بالقطاع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أنه سيشارك في المعرض هذا العام إلى جانب الشركات المصرية العارضة 20 شركة أجنبية منها 14 شركة تركية و 6 شركات صينية، مشيرا إلى أن المعرض يقام على مساحة 5000 متر مربع.

وأضاف رئيس غرفة صناعة الجلود أنه سيتم تخصيص مساحة مجهزة لوزارة الصناعة في معرض القاهرة الدولي للجلود لمشاركة كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية و مركز تكنولوجيا صناعات الجلود ومركز تكنولوجيا الدباغة وذلك لعرض الأنشطة الخاصة بهذه الجهات خلال فعاليات المعرض.

وأوضح السمالوطي أنه سيتم على هامش المعرض تنظيم ندوات لبحث فرص نمو قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر و التحديات التي تواجه القطاع، وسيتم توجيه الدعوة لهيئة الرقابة على الصادرات و هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة وشركة القاهرة للاستثمار المسئولة عن ادارة مدينة الروبيكي للمشاركة في هذه الندوات، بالإضافة إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل لعرض آخر مستجدات مجمع الأمل للصناعات الجلدية.

وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود على أهمية المعارض في الترويج للمنتجات المصرية والاطلاع على آخر ما توصلت إليه هذه الصناعة من تطور خلال السنوات الأخيرة، مطالباً في الوقت ذاته جميع صناع الأحذية والمنتجات الجلدية في مصر لزيارة المعرض على مدار الأيام الثلاثة لتبادل الخبرات والعمل على التكامل الصناعي وتبادل الآراء بما يفيد المهنة ويساعد في تقدمها والوصول بها للعالمية، حيث يعمل بالقطاع ما يقرب من 17600 منشأة ولابد من التكاتف بين أبناء المهنة الواحدة في هذا التوقيت لتحقيق النمو المنشود.