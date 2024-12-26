شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: تشجيع الشركات المقيدة بسوق الشركات الصغيرة على الانتقال "للرئيسي" والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تنفذ خطة واضحة للنهوض بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقا لاستراتيجية البورصة التي تم إعلانها، تستهدف تشجيع الشركات للتواجد للاستفادة من السوق لتمويل خططها المعلنة للتوسع والنمو وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال إلى السوق الرئيسي.

أكد "الشيخ"، في بيان صحفي، بمناسبة قيد شركة هيبكو بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أهمية الدور الحيوي للبورصة داخل منظومة الاقتصاد الوطني كمنصة تمويل حيوية تتيح للشركات المقيد أوراقها المالية الحصول على التمويل اللازم للنمو، موجهًا الشكر إلى القائمين على القيد والترويج داخل البورصة المصرية تقديرا لجهودهم المستمرة التي أثمرت عن قيد عدد من الشركات خلال الفترة الماضية.

أشار "الشيخ" إلى أن إدارة البورصة تعمل على إثراء التنوع القطاعي للشركات المقيدة عن طريق جذب العديد من الشركات من قطاعات متنوعة للقيد بما يؤدي إلى تغطية أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.

من جانبه، قال الدكتور هاشم السيد، عضو مجلس البورصة، إن القيد يمثل خطوة هامة في خطة الشركة واستراتيجيتها للتوسع، كما يتيح العديد من الفرص للوصول إلى الأسواق المالية لتدبير التمويلات اللازمة لزيادة حجم أعمالها ومن ثم الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي خلال الفترة القادمة.