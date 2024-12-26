شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى الدول العربية اليوم الخميس 26-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب فى الأسواق العربية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 تباينًا طفيفًا، حيث شهد المعدن الأصفر استقرارًا نسبيًا فى بعض الدول، بينما ارتفعت أسعاره فى دول أخرى بسبب التقلبات فى الأسواق العالمية. يأتى ذلك وسط ترقب الأسواق للقرارات الاقتصادية الجديدة، مع زيادة فى الطلب على الذهب كملاذ آمن فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 26-12-2024

سعر الذهب عيار 24 سجل 318.16 درهم.

سعر الذهب عيار 21 سجل 278.39 درهم.

سعر الذهب عيار 18 سجل 238.62 درهم.

سعر الذهب عيار 14 سجل 185.59 درهم.

سعر الجنيه الذهب سجل 2,471.15 درهم.

سعر الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 فى السعودية .. عيار 22 بـ289.50 ريال



وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 فى السعودية كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

سجل 315.75 ريال

سعر الذهب عيار 22

سجل 289.50 ريال

سعر الذهب عيار 21

سجل 276.25 ريال

سعر الذهب عيار 18

سجل 236.75 ريال

سعر الذهب عيار 14

سجل 184.25 ريال

سعر الجنيه الذهب

سجل 2210.25 ريال

سعر الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في الكويت عيار 22 بـ 289.50 ريال

وجاءت أسعار الذهب اليوم اليوم الخميس 26-12-2024 فى الكويت كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

سجل 25.850 دينار

سعر الذهب عيار 22

سجل 23.675 ريال

سعر الذهب عيار 21

سجل 23.700 دينار

سعر الذهب عيار 18

سجل 19.375 دينار

سعر الذهب عيار 14

سجل 15.075 دينار

سعر الجنيه الذهب

سجل 180.925 دينار

اسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في العراق عيار 21 ب 96,375 دينار

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 25-12-2024 فى العراق كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

سجل 110,143 دينار

سعر الذهب عيار 22

سجل 100,964 دينار

سعر الذهب عيار 21

سجل 96,375 دينار

سعر الذهب عيار 18

سجل 82,607 دينار

سعر الذهب عيار 14

سجل 64,250 دينار

سعر الجنيه الذهب

سجل 1,057,369 دينار

اسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في سوريا عيار 21 ب956.000 ليرة



وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 فى سوريا كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

سجل 109.300 ليرة

سعر الذهب عيار 22

سجل 100.200 ليرة

سعر الذهب عيار 21

سجل 956.000 ليرة

سعر الذهب عيار 18

سجل 820.000 ليرة

سعر الذهب عيار 14

سجل 637.000 ليرة



وشهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا حيث تم تداولها لعقود فبراير عند 2,632.41 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.16%. وقد وصلت الأسعار إلى ارتفاع سابق عند 2,634.61 دولارًا. يبدو أن الذهب قد يجد نقاط دعم عند 2,596.70 دولارًا ومقاومة عند 2,667.60 دولارًا.

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.