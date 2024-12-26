شكرا لقرائتكم خبر عن 73.69 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، بدعم من آمال تحفيز مالي إضافي في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.2 % إلى 73.69 دولار للبرميل وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.25 دولار بارتفاع 15 سنتا أو 0.2 % وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتخطط الصين لزيادة الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل من خلال زيادة معاشات التقاعد ودعم التأمين الطبي للمقيمين وتوسيع عمليات مبادلة السلع الاستهلاكية، وفقًا لإعلان صدر عن وزارة المالية يوم الثلاثاء.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتن للأوراق المالية "الآمال المتعلقة بإجراءات التحفيز الصينية تدعم السوق"، وأضاف أن "التوقعات بنموّ إنتاج الوقود الأحفوري والطلب عليه بعد تولي دونالد ترامب منصبه رئيسًا للولايات المتحدة الشهر المقبل تدعم أيضا أسعار النفط".

كما تلقت الأسعار دعمًا من انخفاض متوقع في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تصدر أحدث البيانات عن إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، غدًا الجمعة.

وعلى جانب العرض، قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس الأربعاء إن متوسط إنتاج ليبيا من الخام تجاوز المستهدف لعام 2024 وبلغ نحو 1.4 مليون.