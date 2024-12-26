شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والسويدي إليكتريك، ومجموعة أي أف جي القابضة، وبلتون القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال 3 ساعات.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 29983 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 36985 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 13183 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 8222 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 11288 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3085 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 9944 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وفتنس برايم للأندية الصحية، وبريميم هيلثكير جروب، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وبريميم هيلثكير جروب، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية لعدد 332 مليون سهم بقيمة 896.4 مليون جنيه.

كما أعلنت البورصة، عن تسوية (استرداد) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.350 مليون وثيقة بدلا من 3.345 مليون وثيقة.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركة مستشفى كليوباترا عدد 47 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد مليون سهم، 155 سهمًا، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 1.65 مليون سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركتا الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وبالم هيلز للتعمير عدد 2 مليون سهم، 925 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومستشفى النزهة الدولي، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 150 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 76 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتا مستشفى كليوباترا، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 21.2 ألف سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي.



في سياق متصل أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، عن موافقة على مدة خطة التوزيعات خمس سنوات بداية من عام 2025، ونسبة التوزيعات السنوية تتراوح ما بين 30 إلى 50% من صافي ربح العام القابل للتوزيع.

في سياق آخر أعلنت شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية بالإجماع على تقسيم الشركة-وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي- بالقيمة الدفترية للسهم، واتخاذ القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023 أساس للانقسام، لتصبح شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج (الشركة القاسمة) قائمة ويخفض رأسمالها المصدر بقيمة ما يخص الشركة المنقسمة من صافي الأصول عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم، على أن تحتفظ الشركة القاسمة بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وهم (شركة يو أي فاينانس، رواج للتمويل الاستهلاكي، توريق للتوريق وتخصيم للتخصيم)، وتقسيم شركة جديدة تحمل اسم شركة "أيه أي اتش للاستثمار والتنمية" (الشركة المنقسمة)، ويؤول إليها شركات (مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية، وطوبلاط للإنتاج المعماري، والقاهرة للتنمية وصناعة السيارات، وسي دي سي أم للتجارة والتصدير، ورواج للمشروعات العقارية والتجارية، ورواج اتو مارت، ونهضة للبترول والغاز، وشركة استثمارات للطاقة، والعالمية لمشروعات البنية الأساسية، وكهرباء شرق العوينات).