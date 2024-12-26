شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 26-12-2024 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 26-12-2024 امام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية و السوق المصرفى ، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.85 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع .

و شهد سعر الدولار اليوم الخميس تراجع طفيف حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع وسجل فى بنك مصر للشراء 50.82 جنيه و 50.92 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.82 جنيه 50.92 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى من خلال تحديث لحظى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الدولار فى البنوك فى منتصف التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.82 جنيه للشراء.

50.92 جنيه للبيع.