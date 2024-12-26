شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للمعلوماتية" تطلق مبادرة لدعم طلابها للحصول على شهادات مهنية دولية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية عن إطلاق كلية تكنولوجيا الأعمال بالجامعة عن مبادرة جديدة لمساعدة طلابها على الحصول على شهادات مهنية عالمية بمجال تكنولوجيا الاعمال مما يسهم في تطوير مهارات هؤلاء الطلاب ويعزز جاهزيتهم لسوق العمل.

وصرح الدكتور محمد صالح عميد كلية تكنولوجيا الاعمال بان جامعة مصر للمعلوماتية من خلال المبادرة الجديدة ستقدم الدعم اللازم للطلاب للحصول على مجموعة مختارة من ارقي الشهادات المهنية المتخصصة في العالم والتي تعد من بين الأكثر طلبًا في المجالات ذات الصلة بإدارة تكنولوجيا الأعمال.

وقال إن المبادرة ستدعم الطلاب في الحصول على خمس اعتمادات دولية في مجالات الأمن السيبراني، بنية الأعمال، ⁠الشهادة التمهيدية في تحليل الأعمال، ⁠شهادة جوجل لإدارة المشاريع، ⁠الزميل المعتمد في عمليات الاعمال، ⁠شهادة COBIT الاساسية لحوكمة تكنولوجيا المعلومات.



وأضاف أن الكلية تهدف من خلال المبادرة إلى تمكين الطلاب من اكتساب المهارات والخبرات العملية التي تعزز فرصهم في بناء مسارات مهنية ناجحة في سوق العمل الذي يتطور باستمرار، بما يسهم في ايجاد جيل جديد من الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات وبما يثري القطاع المصري ويخدم تطوره، ولذا فان الكلية حريصة علي توفير إرشادات عملية ودعمًا أكاديميًا متميزًا للطلاب الراغبين في الحصول على هذه الاعتمادات الدولية، بما يشمل تنظيم ورش عمل، وتقديم موارد تعليمية، واستشارات مهنية، لافتا الي ان هذه الخطوة تؤكد التزام الكلية برسالتها المتمثلة في إعداد قادة المستقبل بمجال إدارة تكنولوجيا الأعمال وتجهيزهم بالمعارف والمهارات التي تلبي احتياجات سوق العمل الراهنة والمستقبلية.



وأوضح أنه تطبيقا لهذه المبادرة نجحت جامعة مصر للمعلوماتية ممثلة في كلية تكنولوجيا الاعمال في دعم حصول أحدي طالبات الفرقة الثانية بالكلية وهي الطالبة جنة السيد علي الشهادة المهنية التمهيدية في تحليل الاعمالEntry Certificate in Business Analysis™️ (ECBA™️) والصادرة عن المعهد الدولي لتحليل الأعمال (IIBA)، وهو انجاز غير مسبوق بين الطلاب في هذه المرحلة العمرية، لافتا الي ان الكلية دعمت الطالبة بتوفير المواد الدراسية والتوجيه العلمي لاجتياز الاختبار.



وأضاف أن هذا الإنجاز للطالبة جنة السيد يعكس مدى احترافية برنامج إدارة تكنولوجيا الأعمال الذي نقدمه بالكلية، حيث تم تصميمه لتلبية الاحتياجات المتجددة في سوق العمل، وهو يتميز بدمج التعليم الأكاديمي المتقدم مع فرص الحصول على شهادات مهنية معترف بها عالميًا، بالإضافة إلى تطوير المهارات الشخصية التي تُعد أساسية في سوق العمل.



وأشار إلى إتاحة دراسة أربعة برامج بكلية تكنولوجيا الأعمال وهي "إدارة تكنولوجيا الاعمال"، "تحليلات الاعمال"، "التسوق الرقمي والتجارة الالكترونية"، "التمويل"، ومن المتوقع خلال الأعوام القادمة اتاحة برنامجين اخرين هما "ريادة الاعمال والابتكار" و"المحاسبة".

من جانبه قال الدكتور مصطفي كامل مدير برنامج إدارة تكنولوجيا الأعمال بالكلية أن برنامج "إدارة تكنولوجيا الأعمال" هو برنامج بيني يهدف إلى دمج مفاهيم الأعمال وتقنيات التكنولوجيا الحديثة بغرض تطوير الكفاءات اللازمة لإدارة التكنولوجيا بشكل فعال داخل المؤسسات.

يعد هذا المجال ركيزة أساسية لتحقيق المواءمة بين استراتيجيات الأعمال واحتياجات تكنولوجيا المعلومات، مما يعزز الأداء المؤسسي، دعم اتخاذ القرار، وتعزيز التميز التشغيلي.

كذلك يركز البرنامج على تأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة لإدارة وقيادة مشاريع التحول الرقمي، مع التركيز على توصيف بنية الأعمال وإدارة مخاطر التكنولوجيا والأمن السيبراني المرتبطة بها.



كما يدعم البرنامج الطلاب في تطوير قدراتهم على تحسين العمليات والإجراءات المؤسسية، والتخطيط الاستراتيجي، وتعزيز حوكمة تكنولوجيا الأعمال وإدارة مخاطرها بشكل فعال داخل المؤسسات.

وأشار إلى أن حصول الطلاب على الشهادات الدولية المعتمدة بجانب المقررات الأكاديمية في الجامعة يعد خطوة استراتيجية لتعزيز قابلية توظيف الخريجين وزيادة تنافسيتهم في سوق العمل، حيث تضمن هذه الاعتمادات توافق مهاراتهم مع المعايير العالمية ومتطلبات الصناعة.

بالإضافة إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وكفاءتهم المهنية، إلى جانب ذلك، تمنحهم فرصة الانضمام إلى شبكات مهنية عالمية والتواصل مع خبراء في مجالاتهم، مما يدعم تحقيق رؤية الجامعة في إعداد خريجين قادرين على مواجهة تحديات السوق العالمي بجاهزية وكفاءة عالية.