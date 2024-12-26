شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أبو المكارم خلال لقاء رئيس الوزراء : 5% نسبة نمو متوقعة فى صادرات الربع الأول لـ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات لـ 50 مليار جنيه كحد أدنى للوصول للمستهدف من زيادة الصادرات 100مليار جنيه.

وأكد أبو المكارم خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي أمس مع مجموعة من المستثمرين علي الصعوبات التي سيواجهها المصدرين بسبب انخفاض أرقام رد الأعباء التصديرية بنسبة تصل إلي 70% عما كان عليه، موضحا: أن هذه الصعوبات ستظل تواجه المصدرين حتي الإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية في نهاية يونيو2025.

وتابع، من الآن وحتي يونيو القادم سنكتفي بـ 23 مليار جنيه منها 20 مليار جنيه دعم نقدى و3 مليار دعم للمعارض والبعثات التجارية والشحن الجوي وخلافه ولكنها لا تفى باحتياجات المصدرين، مؤكدا: أن الصادرات المصرية تواجه تحدي كبير ورغم هذا فإنها تشهد زيادة في الارقام.

وتوقع أبو المكارم، أن يصل حجم الصادرات المصرية بنهاية العام الجارى نحو 38مليار دولار بمعدل نمو يصل إلي 10% مقارنة بالعام الماضي، كما من المتوقع زيادة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجديد بنسبة 5% شريطة الاستجابة لما يتم طرحه من رؤيء ومقترحات.

وطالب أبو المكارم الحكومة برؤية واضحة بشأن إمدادات الغاز للمصانع، مشيرا إلي اعتماد كثير من المصانع علي الغاز ناهيك عن اعتماد صناعات بعينها علي الغاز كخامة رئيسية كما هو الحال بالنسبة لصناعة الأسمدة.

وطالب أبو المكارم، بتفعيل قرار إلغاء الاجازات في المنافذ الجمركية لتيسير عمليات التخليص الجمركي مؤكدا علي ما يتحمله رجال الأعمال من أعباء نتيجة التأخر في التخليص الجمركي يصل إلي نصف قيمة الكونتير أو الرسائل المصدرة أو المستوردة.



